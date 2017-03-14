石碇野鳥中途之家 禽流感檢測為陰性

採樣人員隨機篩檢大冠鷲及鳳頭蒼鷹各1隻，快篩結果皆呈現陰性。（新北市動保處提供）

新北市動保處上周到石碇的野鳥中途之家看篩檢收容禽鳥的狀況，隨機篩檢結果都為陰性。（新北市動保處提供）

全台禽流感疫情仍未退燒，新北市動保處上周到石碇的野鳥中途之家看篩檢收容禽鳥的狀況，隨機篩檢大冠鷲及鳳頭蒼鷹各1隻，快篩結果皆呈現陰性反應。另13日也到板橋林家花園檢查員內水池中的綠頭鴨，結果皆為陰性，請民眾放心。

動保處表示，石碇小格頭收容的禽鳥多為猛禽，有大冠鷲、鳳頭蒼鷹、赤腹鷹及領角鴞等，另有牛背鷺及台灣藍鵲等，皆屬台灣原生種鳥類。本次隨機挑選2隻鳥進行檢測，採樣人員在穿妥防護衣、戴上手套、口罩及鞋套後，以棉棒採集泄殖腔檢體，藉由快篩試紙檢測結果為陰性。

(中時)