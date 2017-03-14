爆俏江南用拖把刷鍋 汪小菲心痛這樣說

汪小菲見俏江南衛生新聞有感。（圖／翻攝自汪小菲、新浪財經微博）

汪小菲轉發俏江南衛生堪憂新聞。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲轉發新浪財經關於俏江南報導。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲、大小S在2012年曾為「俏江南」台北分店開幕現身。（圖／中時資料照片）

大S婆婆張蘭2015年遭雜誌爆料出局建立的「俏江南」餐廳董事會，當時張蘭方面駁斥：「已經於2013年底辭去了俏江南相關公司的董事和法定代表人等職務」，去年底張蘭控告媒體名譽糾紛案勝訴。今(14日)稍早，汪小菲轉發陸媒報導俏江南衛生條件堪慮文章，有記者潛進俏江南廚房，發現員工用拖把洗鍋，汪小菲對此心痛說：「這對一個創辦了16年的本土品牌傷害是巨大的。」

據《當代商報》報導，近來有網友投訴在俏江南長沙分店用餐時，疑因食物不新鮮拉肚子，記者面試後取得假服務員身分，進入廚房後，除了發現牆上、地面相當骯髒，打掃時廚師還將拖把放進炒菜鍋內清洗，且工作時無人配戴手套、口罩，客人吃剩的辣椒還會被「回收」重新端上桌，消息引發譁然。

該消息經過多家陸媒微博轉發後，今下午身為俏江南創辦人兒子的汪小菲也十分心痛，一連轉發《京華時報》、《新浪財經》、《人民日報》等相關貼文，說：「自從2014年張蘭董事長和公司幾位創始高管退出董事會，公司管理全權由香港著名資本CVC接手，公司業績直線下滑，管理漏洞頻出。在與境外資本的博弈中，創始股東離場，而最後受傷害的是一個創立了16年的本土品牌。」而俏江南方面對此報導，暫時未提出澄清。

(中時電子報)