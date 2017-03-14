海盜隊首波下放名單 張進德回到小聯盟

海盜隊旅美捕手張進德。（葉姵妤攝）

效力於匹茲堡海盜隊的旅美捕手張進德，今年首度獲邀大聯盟春訓，但在春訓熱身賽只出賽3場，敲出1發全壘打，如今被列入海盜隊第一波下放名單中，回到小聯盟春訓，無緣擠進開季大聯盟名單中。

23歲張進德去年在海盜2A出賽54場，有1發全壘打，打下23分打點，打擊率2成98，其中也升上3A出賽6場，20打數敲出4支安打。今年邁入旅美第6年，張進德首度獲邀大聯盟春訓，熱身賽首場出賽就開轟，但至今僅出賽3場，合計6打數1安打，3月2日起就未再出賽。

與張進德同時被海盜隊下放的還包括投手荷莫斯（Clay Holmes）、金漢（Nick Kingham）、迪克森（Cody Dickson）、艾普勒（Tyler Eppler）及內野手紐曼（Kevin Newman）。

(中時電子報)