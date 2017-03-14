選後對簿公堂 草農理事長控對手理事慶賀花圈寫千古

草屯鎮農會理事長陳文忠〈中〉由律師吳常銘〈右〉與總幹事蕭忠郁〈左〉等人陪同至南投地檢署按鈴申告周明義公然侮蔑。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會理事長與理事因這對慶賀花圈，「賀陳文忠先生千古‧草屯鎮農會理事」而對簿公堂。（楊樹煌攝）

南投縣基層農會選舉被列為超級戰區的草屯鎮農會，選前雙方捉對廝殺，選後因慶賀花圈寫「千古」而對簿公堂，草屯農會理事長李文忠今〈14〉日中午至南投地檢署按鈴申告該會理事周明義蓄意恐嚇、公然侮蔑，案由檢方受理中。

草屯鎮農會本屆會員代表及理事監改選，因有「現任派」與「挑戰派」激烈角逐，雙方呈現空前緊張的競選場面；選舉之日，草屯警分局更是超「警」張，動員比選舉人多出3倍的警力，由分局長婁自強親自率隊到場全程監控、維持選舉治安、檢察官更也到草屯坐陣指揮。

豈料在會員代表選後，雙方出現五五波，22比22，勢均力敵的當選席次；理監事改選則出現現任派掌握理事會、挑戰派掌握監事會之局面。

雙方的戰火，由選前捉對廝殺競選之局，理事選後，即本月2日，當選理事陳文忠意外收到「雙冬檳榔聯誼會理事長李春茂」向對手派也是理事當選人周明義經營的嘉禾花藝，所訂的祝賀花圈，竟出現紅紙寫上「賀陳文忠先生千古‧草屯鎮農會理事」。

陳文忠在農會理事改選當選理事長之後，對「千古」花圈之事，原隱忍不發，但因不斷被人提起，且周明義也未登門向他道歉，讓他愈想愈氣，認為對手派的周明義該種打手式、低格調蓄意詛咒的手法，有損農會理事格調，今中午由律師吳常銘與總幹事蕭忠郁等人陪同下，前往南投地檢署按鈴申告，指控周明義涉嫌蓄意恐嚇、公然侮蔑。

草屯農會理事陳文忠表示，此次至南投地檢署除提出刑事告訴，並對周明義提出求償精神賠償200萬元；但他會把這200萬元提供給草屯農業做為發展基金之用。

記者今天下午打電話至嘉禾花藝求證，因周明義外出不在花店，由店員代表回應時表示，祝賀花圈寫成千古，純屬筆誤，並無惡意，且當天他們接獲訊息馬上就公開表示歉意，希望陳文忠也能諒解。

(中時)