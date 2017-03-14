扯！梅伊行程忘火車上成維安漏洞 還渾然不知

英國首相梅伊。(圖/美聯社)

梅伊日前在法國出席活動。(圖/shutterstock)

為了顧及國家領導人的安全，領導人的確切詳細行程向來都是國家機密。然而最近驚傳英國首相梅伊(Theresa May)的詳細行程，竟然被人遺落在火車上，而且都沒有人發現，直到最近被媒體爆出，首相辦公室才慢半拍的表示知情，並展開調查。而這個誇張的疏失，也狠批是「嚴重的維安漏洞」。

據英國《鏡報》報導，這份外流的行程是梅伊於今年1月23日到曼特斯徹，開內閣會議的整天行程詳情，內容包括梅伊從早上9點到到晚上將近12點的行程、期間會抵達的飯店地址、會議名稱、抵達機場的時間等。而這份行程是在當天梅伊搭乘的火車頭等廂被民眾拾獲，而經過民眾到處流傳後，才於這個月被民眾將這份文件透漏給《鏡報》。

而首相辦公室竟然慢半拍的表示知情，會展開調查，但不願透漏究竟是誰的疏失，以及何時遺落的。而前皇家保衛督察沃夫(Ken Wharfe)就狠批，這樣詳細記錄著首相每小時活動的文件外流，是一個「無法原諒的嚴重安全漏洞」，也可能讓恐怖份子有機可趁。

而英國最近正面臨著國土安全的危機，國家情報單位軍情五處（MI5），日前才將恐怖攻擊的威脅列為「嚴重」層級，北愛爾蘭分離分子恐攻的機會，提升至「顯著」的層級。而去年6月脫歐公投前，才發生支持留歐的女議員考克斯(Jo Cox)被槍殺。

(中時電子報)