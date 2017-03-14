一例一休引發反彈 柯P：盼中央速處理統一解釋

一例一休政策引發不少反彈，南投縣長林明溱昨天開了第一槍，研議「南投縣能否不實施」，台北市長柯文哲今天表示，國家的法律，大家還是要遵守，只是執行上若有困難，還是要處理，坦白講他希望可以處理快一點，統一解釋後還是會執行，不要讓地方無所適從，他並重申支持小英總統的改革，但過程希望能更平順、困擾更少。

行政院長林全認為其講法不恰當？柯文哲說，沒辦法，企業界的抱怨更多。

(中時)