英郵輪闖禍 撞毀印尼四王群島珊瑚礁

一艘重4200噸的英國籍郵輪在退潮時，撞上印尼東部四王群島（Raja Ampat）的珊瑚礁，不僅造成損害，也使郵輪擱淺，導致船上的102乘客與79機組員受困，最後只能靠拖船救援，才得以繼續行程。。

長久以來，四王群島有世界盡頭的潛水天堂之稱，是旅遊迷與潛水迷心目中數一數二的勝地。但據法新社報導，印尼官員與研究人員周二說，這艘名為「卡莉多麗」（Caledonian Sky）的郵輪本月稍早在帶乘客賞鳥時，撞上四王群島中的卡利（Kri）島珊瑚礁，對當地生態造成了損害。

(中時電子報)