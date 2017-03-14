多重抗藥性結核病確診2例境外移入 今年首見

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衛福部疾病管制署日前確診今年首次出現2例境外移入多重抗藥性結核病（MDR-TB）個案，患者分別為中國大陸、越南的台商，這2個國家都是世衛組織公布的多重抗藥性結核病高負擔國家。

疾管署表示，首例境外移入個案為40多歲男性，2012年曾因工作而多次停留在中國，去年因公司體檢胸部X光異常，今年1月4日通報結核病；第2例境外移入個案為30餘歲男性的越南台商，每月返台1次，去年底接受胸部切片檢查，今年1月6日通報結核病，目前隔離治療中。

現在全球共有36個結核病或多重抗藥性結核病高負擔國家，與我國鄰近有中國、越南、菲律賓、泰國、印尼等，截至今年2月底，我國共通報1291例結核病確診個案，其中11例經過檢驗為MDR-TB（2例境外移入個案）。

(中時)