外卡要多少給多少! WTA挺莎娃

WTA挺莎娃外卡出賽無上限。(資料照，美聯社)

不顧網壇眾球星反彈，世界女子職業網球協會(Womens Tennis Association,WTA)對於是否該給予禁藥期滿的前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)外卡，14日發布新聞稿，宣布5度大滿貫賽冠軍、且是前世界第1的「莎娃」外卡數量無上限，能拿多少就拿多少。

莎拉波娃使用禁藥米屈肼（meldonium）禁賽15個月將於4月26日期滿，德國斯圖加特（Stuttgart）網賽、馬德里、羅馬賽都獲頒外卡參賽，引起網壇議論。

包括前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)痛批此舉不尊重其他球員和WTA，德球后可貝兒(Angelique Kerber)也大力反彈，當今球王莫瑞(Andy Murray)則認為，外卡該有限度，不過WTA出聲力挺「莎娃」。

WTA新聞稿中指出，身為前球后和大滿貫賽冠軍的莎拉波娃，絕對有資格獲頒或者要求外卡，且數量無上限，包括24日開打的斯圖加特在內。針對外界質疑「莎娃」禁賽期滿該周是否能出賽，WTA也提出解釋，表示根據協會和網球反禁藥規章，莎拉波娃禁賽期滿後就能立即復出，沒有問題，預計26日「莎娃」就能在斯圖加特出賽。

(中時電子報)