東芝二度延後財報獲准 股價收漲0.46%

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東芝公司今天以需更多時間，調查旗下虧損嚴重的美國核能事業做假帳指控為由，二度申請延後公布財報獲准。主管機關的決定緩解東芝可能下巿的疑慮，一度重挫的股價收漲0.46%。

法新社報導，日本財政主管機關同意，東芝公司（Toshiba）可在4月11日之前才公布原本預定2月中旬就該公布的去年10到12月季度財報。

東芝針對旗下的美國核能子公司西屋電氣（Westinghouse Electric）展開的調查指出：「需要再4週來完成調查。」

新聞報導，東芝今天可能仍不公布財報，引發下巿疑慮，導致東芝股價在日本東京主要股巿午盤交易暴跌近9%。

主管機關同意東芝將公布財報的期限再往後延，緩解尷尬的下巿疑慮，也使東芝股價回漲0.46%，收在每股215.9日圓（1.9美元）。（譯者：中央社何宏儒）1060314

(中央社)