澎湖風櫃海邊 發現不明男性浮屍

澎湖岸巡大隊風櫃北安檢所，今天中午12時33分於岸際巡邏中赫然發現在碼頭北側約50公尺海域有一具浮屍，經通報澎湖縣消防局趕往救援，死者是男性，身穿紅色上衣，淺色長褲，外觀滿頭白髮，初步研判應是60至70歲，礙於死者身上未發現任何身分證件，目前仍無法確認真正身分，全案已報請澎湖地檢署檢察官及法醫進行相驗以釐清相關細節。

(中時)