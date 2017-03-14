被起訴 馬英九發臉書：公理何在？公道何在

馬英九希望法院能夠真正的秉持公平正義，做出一個正確的判決。(報系資料照)

北檢今依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九。馬英九方才在臉書發文「公理何在？公道何在？」他表示，關說司法個案的立委沒事，處理司法關說醜聞的人卻被起訴，自己一定會到法院為公理奮鬥到底。洪秀柱也立刻在底下留言，希望法院能夠真正的秉持公平正義，做出一個正確的判決，正義在人民心中，不是民進黨、柯建銘說了算。

以下為馬英九臉書全文:

公理何在？公道何在？

台北地檢署今天宣布的偵查結果，顯示關說司法個案的立委沒事，但是處理司法關說醜聞的人被起訴，這真是公理何在？我一定會到法院為公理奮鬥到底。

很遺憾在檢察官的偵查階段，他並沒有了解我對於這件事情的說明。這件事情的發生，黃世銘檢察總長來向我報告，是因為它涉及到立法院高層的立委，並且涉及到相關的部會，一旦曝光，是世界級的醜聞，會造成政治動盪，社會不安。

我因為兩個原因，必須要請行政院長跟總統府的幕僚到我家來，共商因應之道。哪兩個原因呢？第一個，就是這可能會影響到行政院跟立法院未來的關係，也可能會影響到行政院所送的法案的進度，因此必須要請江院長來一趟。

其次，因為涉案的有部會首長，如果將來有政治責任的話，有可能就會有異動的發生，這個又是行政院長跟總統的共同權責，也是憲法第56條所規定的，行政院副院長及各部會首長，由院長提請總統任命。所以部會首長的去留決定，是總統跟院長共享的權力。

在這樣的情況下，我找江院長和羅副秘書長來是做危機處理，主要的是萬一真的發生，我們要怎麼樣來處理後續。這是一般公務處理流程，完全不涉及到犯罪，何況他們兩位的身分，都不是不應該知道的人。

在法庭上我會詳細的說明，這只是一個公務的處理跟危機的處理，不構成犯罪。我對我的清白有信心，我也希望法院能夠真正的秉持公平正義，做出一個正確的判決。

(中時電子報)