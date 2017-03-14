鏈結土地情感 市圖設台中學專區
鏈結民眾與土地的情感，台中市政府文化局將於全市28個圖書館設置「台中學專區」，14日並於大肚區圖書館舉辦啟動儀式，場面熱鬧。市長林佳龍強調，專區內將典藏台中歷史、文化與生活主題相關書籍，盼藉由閱讀台中的方式，讓市民更了解這片土地。
在熱鬧的音樂及舞蹈表演中，28個圖書館的「台中學專區」正式啟動。文化局指出，此專區從「台中學書籍」的脈絡延伸，內容包括大肚平埔族傳奇、描寫台灣合唱之父呂泉生生平及收錄作品集、敘述台中糕餅文化等相關書籍，分館也將舉辦「舌尖上的糕餅旅行」、「楊逵的抵抗、勞動與寫作」等活動，帶領民眾認識台中內涵。
林佳龍說，28所圖書館同時啟動「台中學」專區，匯集各類台中學相關書籍，期待台中人透過閱讀台中，更瞭解這塊土地上曾孕育的歷史文化，也產生與土地之間的情感連結，為此，市府去年出版5本「台中學」書籍，今年將再規畫5本，要發掘台中的美好故事。
作家劉克襄表示，「台中學」讓他想到台中的世紀，藉此形成文化的累積，希望未來有更多台中學書籍發揮其影響力。
(中時)
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