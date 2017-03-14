日本準航母將赴南海秀肌肉 性能到底如何？
二戰後日本「最大規模的海軍秀」即將在5月登場！日本計畫派遣的「出雲級直升機護衛艦」，將進行為期3個月的南海巡航。據了解，此巡航預定停靠新加坡、印尼、菲律賓和斯里蘭卡，菲國總統杜特蒂可能登艦參觀。有未獲官方授權的匿名人士透露，此艦將與美國海軍一起在南海訓練。
BBC中文網消息指出，外界稱，這將是日本自第二次世界大戰以來「最大規模的海軍秀」。這次計畫出動的出雲級護衛艦2年前才正式服役，是日本噸位最大的「凖航母」戰艦，船身長249公尺，與日本在二戰期間的航母大小相當，最多可搭載9架直升機，被外界稱作是無限接近航母的「凖航母」戰艦。
有報導說，該戰艦滿載排水量超過義大利海軍的「加裏波第」航母、西班牙「阿斯圖裏亞斯親王」航母，甚至英國皇家海軍的「無敵級」航母。此艦除了能搭載直升機外，還具備搭載固定翼艦載機的能力。
還有消息傳出，日本希望邀請上任後與中國修好的菲律賓總統杜特蒂到「出雲級護衛艦」上參觀。據了解，這艘戰艦會停靠在馬尼拉以西大約100公里的蘇比克灣。
另外值得關注的是，日本這次如此大陣仗計畫，正逢美國總統川普對中國採取更加嚴厲的立場。美國目前譴責中國在這一地區建設人工島礁、部署軍事設施。美國稱，中國這一作法將限制南海的自由航行。
(中時電子報)
文章來源：日本將赴南海的「凖航母」有多大能力
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