洩密馬習會？黃帝穎告馬英九
台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，今依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九，根據法條規定，最重可處以三年有期徒刑。此外，馬英九被控洩密案不止這件，馬英九也被控去年9月到東吳大學演講時，涉嫌洩露前年在新加坡舉行的馬習會秘辛，這起案件目前北檢仍在偵辦中，現仍為他字案。
前總統馬英九去年9月在東吳大學「嚴家淦法學講座」演講時自爆馬習會會前磋商祕辛，表示花了1分鐘就與習近平達成互稱先生的共識等。永社、台灣北社等團體認為，馬習會會前協商過程是國家機密，去年11月律師黃帝穎、鄭文龍等人向台北地檢署告發馬涉嫌洩密罪。
黃帝穎認為馬英九在演講時公開洩露去年馬習會的會前協商內容，但馬習會的磋商程序及協商內容被列為國家機密，國會及各界無法事前監督，也沒辦法了解磋商過程。
黃帝穎指出，當時陸委會稱馬習會被核定為國家機密，如今馬英九卻沒有經過解密程序下，對外散播當初磋商過程，此舉不但已傷害台美互信，還被馬英九拿來炫耀、說嘴，顯然涉及刑法洩密罪，檢方應當依法偵辦。
馬英九除了今天洩密案外，北檢手中還有8案待查，分別為馬習會洩密案、大巨蛋、貓纜、馬小九的特別費、財產來源不明、黨產侵占案、富邦銀併北銀、國發會土地弊案等案。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。