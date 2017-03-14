洩密馬習會？黃帝穎告馬英九

永社、台灣北社等團體認為，前總統馬英九在東吳大學自爆馬習會會前協商過程涉嫌洩露國家機密，今由律師黃帝穎(中)、鄭文龍(右一)等人向台北地檢署告發馬涉嫌洩密罪。(資料照,蕭博文攝)

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，今依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九，根據法條規定，最重可處以三年有期徒刑。此外，馬英九被控洩密案不止這件，馬英九也被控去年9月到東吳大學演講時，涉嫌洩露前年在新加坡舉行的馬習會秘辛，這起案件目前北檢仍在偵辦中，現仍為他字案。

前總統馬英九去年9月在東吳大學「嚴家淦法學講座」演講時自爆馬習會會前磋商祕辛，表示花了1分鐘就與習近平達成互稱先生的共識等。永社、台灣北社等團體認為，馬習會會前協商過程是國家機密，去年11月律師黃帝穎、鄭文龍等人向台北地檢署告發馬涉嫌洩密罪。

黃帝穎認為馬英九在演講時公開洩露去年馬習會的會前協商內容，但馬習會的磋商程序及協商內容被列為國家機密，國會及各界無法事前監督，也沒辦法了解磋商過程。

黃帝穎指出，當時陸委會稱馬習會被核定為國家機密，如今馬英九卻沒有經過解密程序下，對外散播當初磋商過程，此舉不但已傷害台美互信，還被馬英九拿來炫耀、說嘴，顯然涉及刑法洩密罪，檢方應當依法偵辦。

馬英九除了今天洩密案外，北檢手中還有8案待查，分別為馬習會洩密案、大巨蛋、貓纜、馬小九的特別費、財產來源不明、黨產侵占案、富邦銀併北銀、國發會土地弊案等案。

(中時電子報)