酒駕自撞分隔島 醉話狂言：總比撞人好
63歲高姓男子經營卡拉OK店生意差，和友人店內喝悶酒後獨自駕車返家，不料14日凌晨自撞分隔島，他恍惚地下車休息，新興警方趕到實施酒測，酒測值高達0.97ml/g。高男頻問員警「第1次酒駕罰多少？」喝茫的他還抱怨「撞分隔島總比撞人好」，令警方搖頭，訊後依公共危險罪送辦。
新興分局中山所今凌晨3時41分獲報，林森、民生路口中央分隔島上，斜卡著1輛汽車影響交通，警方隨即到場處理，驚見該車爆胎不能動彈，駕駛高男全身酒氣濃厚走路搖晃，還神色恍惚頻問警「第1次酒駕罰多少？法官會怎樣處理？」現場酒測結果，高男的呼氣酒測值高達0.97 ml/g，將人帶回偵辦。
高男供稱，他在苓雅區所經營的卡拉OK店，最近生意不好、經營困難，因此與三五好友在店裡喝了好幾瓶海尼根啤酒，喝完後要各自返家，因酒醉視線困難、意識模糊，而偏離車道撞上中央分隔島。
警方見肇事車輛損壞嚴重，只能藉由拖吊車幫忙脫困，高男醉得離譜，還自我安慰說「酒駕撞上分隔島，總比撞到人還好」，讓警啼笑皆非，警苦口婆心勸誡他「酒後別再開車了，別讓自己酒駕行為成為害人害己的不定時炸彈」。
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(中時)
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