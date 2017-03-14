為何「薩德」讓中國火大？ 美媒：恐削弱核威懾力
南韓政府因決議部署美國「薩德」（THAAD）反導彈系統，使中國與南韓之間的政治緊張局勢急速升高，並引發中對韓祭出一連串反制行動。對此，《紐約時報》近來發表一篇評論，談及中國極度不滿的原因，主要並非「薩德」可以打掉導彈，而是憂心其雷達系統恐會削弱大陸的核威懾力，讓其核武底牌被潛在敵對國看光。
針對薩德惹惱中國一事，《紐約時報》近來發表一篇評論探究其背後原因。評論中首先提及中國發展核武的進程，與美國在核軍備競賽的差異，指出中國不斷地在擴大和升級自己的核能力，但在追趕美國方面一直持很謹慎的態度。
在這樣的背景下，評論進一步分析，中國透過發展核武嚇阻潛在敵對國，使其不敢考慮核攻擊，但如今薩德系統的部署恐會削弱中國的核威懾力。而中國憂心的並不是薩德可打掉導彈，而是薩德的雷達系統能用來追蹤解放軍的飛彈部隊。
評論更引述多位中國軍事專家的看法，北京清華大學的核武器專家李彬就曾表示，薩德的雷達可以確定哪些飛彈攜帶的是假彈頭，「這就像是能夠看到中國在核撲克遊戲中有什麼牌。」北京人民大學的核武器專家吳日強也說，「這意味著，中國可能失去自己的核報復能力。」
而相較中國軍事專家們的憂心，評論指出，許多外國專家卻持不同看法，表示其對薩德雷達功能的看法過份誇張。不過，即便如次，這些外國專家認為中國真正擔心的，應該是薩德打開了一扇大門，讓美國和其他盟國在周圍架起一道覆蓋範圍更大、更先進的反導系統圍欄，「加深他們對共享的反導系統聯合組隊所包圍的恐懼。」
(中時電子報)
文章來源：紐約時報
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