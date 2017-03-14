阿布林韋君穿夏天服 寒風中談戀愛

大愛電視台明天推出戲劇「奔跑吧！阿飛」，劇中男女主角阿布和林韋君，要穿著單薄的夏天戲服在刺骨寒風中大談戀愛戲，兩人凍到鼻子都發紅了，還不能表現出寒冷的感覺。

「人生就像一場馬拉松，尚未抵達終點前決不輕言撤退，只要堅定信念永不放棄，最後才能成為真正的贏家」， 大愛電視台與中天娛樂台將明天推出一齣勵志戲「奔跑吧！阿飛」，今天下午也舉行記者會。

「奔跑吧！阿飛」由阿布、林韋君、潘麗麗、陳慕義、江晨希、段可風、伊正、吳政迪、余政鴻、蘇意菁、王為、朱永德、陳嘉君、許定南、吳珈瑋主演。

劇情描述一個出身寒微的少年，為改善家中經濟，全力奔跑數十年，對人生奮力一搏的故事。儘管凡事用盡全力，往往事與願違；眼看著好不容易成功了，一場大水降臨，一切又化為泡沫。

「奔跑吧！阿飛」在拍攝時遇到最強寒流，所有工作人員都包裹厚重大外套，只有阿布和林韋君穿著單薄的夏天戲服，在刺骨寒風中大談戀愛戲。兩人凍到鼻子都發紅了，卻仍不能表現出寒冷的感覺，十分敬業。

當導演一喊卡，助理火速將大衣送上，把凍壞了的演員緊緊包住，尤其林韋君十分怕冷，但為了拍戲效果，也只能咬牙演到好為止。

在大坪林拍攝一場潘麗麗要揹著丈夫陳慕義涉過溪水的戲，劇情要演到潘麗麗在溪水中間不小心滑了一跤的情節，劇組還特別請來3位救生員在旁邊待命，當天寒流來襲，河水十分冰冷，陳慕義本來被揹著，還沒感覺，當潘麗麗腳下一滑的瞬間，陳慕義跌入溪水裡，被水溫冰得慘叫連連。

「奔跑吧！阿飛」明天播出。1060314

(中央社)