阿布林韋君穿夏天服 寒風中談戀愛
大愛電視台明天推出戲劇「奔跑吧！阿飛」，劇中男女主角阿布和林韋君，要穿著單薄的夏天戲服在刺骨寒風中大談戀愛戲，兩人凍到鼻子都發紅了，還不能表現出寒冷的感覺。
「人生就像一場馬拉松，尚未抵達終點前決不輕言撤退，只要堅定信念永不放棄，最後才能成為真正的贏家」， 大愛電視台與中天娛樂台將明天推出一齣勵志戲「奔跑吧！阿飛」，今天下午也舉行記者會。
「奔跑吧！阿飛」由阿布、林韋君、潘麗麗、陳慕義、江晨希、段可風、伊正、吳政迪、余政鴻、蘇意菁、王為、朱永德、陳嘉君、許定南、吳珈瑋主演。
劇情描述一個出身寒微的少年，為改善家中經濟，全力奔跑數十年，對人生奮力一搏的故事。儘管凡事用盡全力，往往事與願違；眼看著好不容易成功了，一場大水降臨，一切又化為泡沫。
「奔跑吧！阿飛」在拍攝時遇到最強寒流，所有工作人員都包裹厚重大外套，只有阿布和林韋君穿著單薄的夏天戲服，在刺骨寒風中大談戀愛戲。兩人凍到鼻子都發紅了，卻仍不能表現出寒冷的感覺，十分敬業。
當導演一喊卡，助理火速將大衣送上，把凍壞了的演員緊緊包住，尤其林韋君十分怕冷，但為了拍戲效果，也只能咬牙演到好為止。
在大坪林拍攝一場潘麗麗要揹著丈夫陳慕義涉過溪水的戲，劇情要演到潘麗麗在溪水中間不小心滑了一跤的情節，劇組還特別請來3位救生員在旁邊待命，當天寒流來襲，河水十分冰冷，陳慕義本來被揹著，還沒感覺，當潘麗麗腳下一滑的瞬間，陳慕義跌入溪水裡，被水溫冰得慘叫連連。
「奔跑吧！阿飛」明天播出。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。