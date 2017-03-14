徐若瑄號召守護受虐兒 分享治感冒秘方

藝人徐若瑄今天擔任家扶兒保代言人，提醒大人不論多辛苦，都不能把負面情緒放在孩子身上，有需要就對外尋求協助，她也感謝臉書網友，分享治感冒秘方。

家扶基金會今天舉行「用愛包圍受虐兒」記者會，會中分享家扶社工投入兒童保護的經驗和成果，家扶兒保代言人、藝人徐若瑄也與會，號召大家共同響應家扶的兒保工作。

已為人母的徐若瑄談到受虐兒童，忍不住哽咽流淚，她表示，聽到家扶社工分享的個案故事，讓當媽媽的她特別感動，也不捨這些孩子，她也希望不只是今年作代言人，一生都願意為兒保工作努力，還邀梳化師有時間一起當志工。

徐若瑄也提到，也許有些人的生長過程有很多不幸，但應該正面樂觀去看待，將這些不幸變成生命的養分，成為更大力量，讓愛更茁壯，而除了愛自己，也要記得愛家人，才是建立健康家庭的第一步。

常要往返台灣和新加坡的徐若瑄坦言，自己一邊要照顧家人，一邊又要照顧兒子小V寶，常常睡不夠，但她認為大人不論多辛苦，都不能把負面情緒放在孩子身上，有時候自己需要喘氣，就會尋求親友幫忙，也會跟媽媽朋友開共同聊天室討論媽媽經，像侯佩岑、林心如都是群組好友。

徐若瑄也提到，臉書給自己很大的幫助，之前小V寶感冒兩週，她就準備冰糖燉雪梨，沒想到發文到臉書後，就有網友提醒她「買錯梨子」，還有網友建議「洋蔥蒜頭蘋果水」，她照著熬汁給小V寶喝，兩天後感冒就好了，最近經紀人和自己的姊夫都在咳嗽，她也熬了一大壺給他們喝。

中國影視圈今年初流出一份名單，不少影視高層被要求「不要碰名單內的人」，徐若瑄也被捲入封殺風暴。她對此表示，其實就是各種誤解，但有時候誤解不需要高調解釋，有些東西越解釋，反而會更受傷，她也秀出手上的紅繩手環，希望自己在太歲年能逢凶化吉。1060314

(中央社)