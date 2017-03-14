單週14萬人次腹瀉就醫 群聚疫情激增

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衛生福利部疾病管制署今天表示，上週14萬人次因腹瀉到門診就診，上週共41件群聚通報，為今年單週新高，也是近3年單週同期新高。超過9成都是諾羅病毒，一定要勤洗手防範。

疾管署監測資料顯示，近4週腹瀉門急診就診人次上升；急診每萬人口就診率以7到12歲及13到18歲兩年齡層呈上升。

腹瀉群聚通報數由單週18到21件增加到上週共41件，校園群聚案件也由單週14到23件增加到上週共30件，且高於去年和前年同期。

近4週累計通報108件腹瀉群聚中，72件為校園群聚（占67％），以國小到高中50件為多，其次分別為餐飲旅宿業（11％）及營區（7％）等場所。

疾管署副署長羅一鈞表示，上週因腹瀉門診人次首次突破14萬，陽性個案中有97％都是諾羅病毒。民眾對新型諾羅病毒大部分沒抵抗力，很容易流行。

尤其在幼兒和青少年，羅一鈞說，只要一點點諾羅病毒就可發病且非常容易傳染，國中、小學童易頻繁接觸，傳染更驚人。

諾羅病毒常透過糞口傳染，傳染途徑包含未保持良好衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用遭患者的嘔吐物或排泄物污染食品，常造成校園等大規模群聚發生。

羅一鈞表示，預防方式為如廁後、進食或準備食物前落實手部及個人衛生防護，烹製食物時應使用安全食材來源、食品調理過程應符合衛生條件、食物徹底煮熟再食用（尤其是貝類等水產品）。

勤洗手是防範病毒性腸胃炎方法，羅一鈞表示，諾羅病毒沒外套膜，洗手應用肥皂，搓揉到起泡後刷洗20秒到30秒，可破壞病毒結構並帶走；用酒精、乾洗手等較不適合。

諾羅病毒目前無特效藥可治療，民眾如果出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛與發燒等症狀，建議充分休息並補充水分與電解質到嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，並注意正確洗手。1060314

(中央社)