芝加哥雪天 連環車禍7人輕傷

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美國伊利諾州警方今天說，下雪天候導致芝加哥高速公路發生2起車禍，共34輛汽車連環追撞，造成7人輕傷。

美聯社報導，州警發言人說，甘迺迪高速公路（Kennedy Expressway）深夜發生連環車禍，兩起車禍都發生在芝加哥北區（North Side）公路車道。

警方表示，公路車道關閉數小時。

伊利諾州警正調查事由。

WGN-TV網站報導，據信天氣是造成車禍的因素之一。1060314

(中央社)