一例一休爭議多 柯文哲重申執行有難度
一例一休上路以來爭議不斷，南投縣長林明溱開出第一槍，表示不想遵守一例一休，台北市長柯文哲表示，執行上確實有難度，希望處理上能快一點。
柯文哲今天出席台北東區門戶計畫—企業菁英座談會，會前受訪表示，國家法律還是要遵守，但執行上確實有困難，希望能處理快一點，「不要讓我們無所適從，基本上，我還是支持小英總統，過程中能不能更平順、困擾更少一點。」
而北市府從今年1月至今，6度請勞動部針對一例一休函釋，柯文哲昨表示勞動部一直沒給答案，他夾在企業與政府之間很為難，罰也不是、不罰也不是。
行政院長林全對此表示「不認為台北市政府講法是客觀的」，柯文哲無奈地說「沒辦法，企業界的抱怨更多。」1060314
(中央社)
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