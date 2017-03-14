東南亞僑台商攬才博覽會 僑外生媒合平台

「2017年僑委會東南亞僑台商攬才博覽會」今天在逢甲大學登場，僑委會委員長吳新興說，盼藉此強化東南亞人才鏈結，並協助東南亞僑台商找到合適人才。

由僑委會舉辦的「2017年僑委會東南亞僑台商攬才博覽會」，今天在逢甲大學登場，吳新興、立法院副院長蔡其昌、逢甲大學董事長高承恕、台中市勞工局長黃荷婷等出席開幕式，共有近200家企業到場設置200個攤位，提供近萬職缺。

配合新南向政策，僑委會聚焦東協市場，委託逢甲大學舉辦這場博覽會，提供熟悉當地的僑外生或想赴東南亞國家就業的求職者一個良好就業媒合平台，參展企業共釋放約800個海外職缺，尤其以東南亞為大宗，包括越南、馬來西亞、印尼、菲律賓等。

吳新興指出，新南向政策要鏈結東南亞，人才是很重要的一步，今天舉辦這場活動的目的包括強化東南亞人才鏈結、交流及合作等，同時協助東南亞僑台商找到合適的人才，僑生來台求學後對台灣有很深的了解，如能讓東南亞的台商僱用，就是很重要的人才網絡，新南向政策就可以在東南亞產生重要的鏈結。

蔡其昌也表示，僑委會舉辦這場活動能把最重要的學用鏈結點，支持僑生在學、用進行緊密鏈結，未來活動應該每年持續舉辦，期許主辦單位可以將相關訊息傳達出去，讓更多企業知道，以具體行動落實新南向政策。

蔡其昌認為，過去政府支持僑生來就學，也要思考如何留住人才讓台商企業僱用，現在推動新南向政策，國內外台商都需要東南亞語系人才拓展市場，人才需要長遠培養，也希望有更多企業前來參與，提高媒合率。1060314

(中央社)