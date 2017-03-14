買經濟艙坐商務艙椅子 網友公開華航航點

花經濟艙的錢就可以享受商務艙的寬大座椅？有部落客表示，華航有10個短程航線因派飛機型因素，商務艙可能開放作為經濟艙用，民眾可利用選位系統劃位。

出國想享受商務艙寬大座椅，又不想花大錢，有網友在廉價機票福利社臉書粉絲團PO文，分享自己購買華航經濟艙機票，但因為碰上短程航線及特定機型，在劃位時可以直接選搭商務艙座位，享受180度平躺的寬大座位。

這名部落客表示，經過研究，華航空中巴士A350、波音B747、B777機型，因銷售模式跟其他因素，所以有些短程航線的商務艙及豪華經濟艙座位就不賣，直接放位子給經濟艙使用，建議網友在購買機票後可以上網選位碰碰運氣。

他同時也整理10個有機會坐到豪經艙或商務艙座椅的航點，包括香港、河內、新加坡、吉隆坡、札幌、東京、大阪、沖繩、首爾、峇里島，其中峇里島4月9日豪經艙改為販售，大阪、札幌和河內也不一定天天有機會。

不過網友也提醒，因為購買的是經濟艙機票，就算坐到商務艙的座位，除了座位較大以外，報到、登機、機上餐點、服務、行李免費額等還是比照經濟艙，而且如果遇到機型更改或其他因素，還是可能被換回一般經濟艙座位。

對此，華航回應，因機型調度而異，部分區域線航班採取短期性2艙等或3艙等的服務。1060314

(中央社)