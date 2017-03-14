甄嬛傳娘娘好威 孫儷錄音喚醒腦死粉絲
以「甄嬛傳」在台走紅的大陸影星孫儷，日前為一名腦死昏迷36小時的粉絲錄音，喚她「趕緊醒過來」，結果粉絲聽了後竟真的流淚醒來。網友大讚孫儷暖心，說不管有沒有誇大，都為娘娘點讚。
綜合陸媒報導，孫儷在得知住在香港的粉絲「麗玲」因病陷入昏迷後，特地錄製了1分零4秒的錄音鼓勵她。
孫儷說，自己看過麗玲的畫，還曾在粉絲的微博上按讚，「這個絕對不是手滑，是因為我真的很喜歡你畫的畫」，並鼓勵粉絲趕快醒來，「下次來香港，我就坐在你面前讓你畫」。
這段錄音由粉絲的家人在她耳邊播放，家人在微博上說，「麗玲聽到孫儷的話，不斷流淚」，還因此甦醒。這名家人寫道：「謝謝孫儷」。
不少網友留言大讚孫儷充滿正能量，相關新聞也上了微博熱搜榜。少部分網友認為這是炒作，但許多網友表示，「不管有沒有誇大，孫儷真的很暖心，為娘娘點讚」。1060314
(中央社)
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