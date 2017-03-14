馬英九被起訴 柯文哲：國家進步之必然
前總統馬英九今天被依通保法、個資法及刑法洩密等罪起訴，台北市長柯文哲認為，國家進步過程中必然會發生，「心情放開一點就好了」。
特偵組於民國102年偵辦前立法院長王金平、民進黨立委柯建銘疑涉關說案，案件未偵結時，前檢察總長黃世銘8月31日、9月1日向馬英九報告，馬再指示黃世銘於9月4日向前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強報告，整起事件隨後衍生馬、王的「九月政爭」。
柯文哲今天出席台北東區門戶計畫—企業菁英座談會，對於馬英九被起訴，表示這是國家進步中會發生的事，「我有查過，韓國總統從以前到現在只有李明博全身而退，其他的不是被判刑、就是兒子被判刑，朴槿惠自己也被彈劾。」
他認為，馬英九被起訴一案，是國家進步過程中之必然，「亞洲國家在民主進步過程中，沒有歐美國家先進。」所以「心情放開一點就好了。」
馬英九被起訴，民進黨立委柯建銘認為馬「有罪難逃」；媒體追問柯文哲，此事是落實正義還是政治報復？柯文哲淡然回應，「坦白講，我只是很想把它忘掉，每天要做的事情這麼多，不要再去想那個令人煩惱的事。」1060314
(中央社)
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