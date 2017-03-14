衛生局稽查大倉久和 發現蟑螂出沒等6缺失
知名五星級飯店大倉久和遭踢爆多度使用過期食材，今上午北市衛生局派員前往稽查，另發現6項衛生缺失，已要求業者限期改善；針對疑似使用過期食材，衛生局表示，已取得舉證資料，後續會調查業者食材進貨、使用量和報廢量，若確認違規屬實，將依《食品安全衛生管理法》處6萬元到2億元罰鍰。
衛生局今上午派員到大倉久和稽查，共發現6項衛生缺失，包括作業區冰箱風扇外圍及內部不潔、烤箱上方食材暴露、冷藏庫內食材放置地面、8項食材未標示有效日期、菜刀消毒櫃有蟑螂出沒、烹調區上方燈罩不潔等，已要求本周四前改善完成，若屆期未改善，將依食安法開罰。
對於民眾檢舉大倉久和疑使用過期海鮮食材，衛生局已取得相關舉證資料，後續會調查業者在檢舉期間的食材進貨、使用單據，依行政程序調查釐清。依照現行《台北市食品安全自治條例》規定，查獲案件若違規屬實，將依罰鍰實收數，最高核發50％檢舉獎金給具名檢舉人。
(中時)
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