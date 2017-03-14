悠遊卡聯手電信業 建立共同行動平台

我要評比

台灣行動支付發展落後先進國家，各大電信商業者系統獨立，導致消費者若要使用行動支付功能，需要配合電信商系統。這次悠遊卡公司和5大電信商一同整合系統，建立共同平台，消費者透過手機NFC功能，就可以完成食衣住行的各種需求。

國家發展委員會副主委暨行政院「亞洲．矽谷計畫執行中心」執行長龔明鑫稱，悠遊卡實際使用張數約1,000萬張，普及率高於任何一家金融機構，加上電信業者的用戶基礎，可以說是「強強結合」。

龔明鑫表示，運用手機NFC功能發展行動支付是世界趨勢，但是台灣目前僅10％的消費者使用行動支付，還有很大的發展空間。目前行動支付市場以每年54％的成長率高速成長，此次平台整合後，即使用戶轉到其他電信商，也可直接繼續使用，便利性大幅提升。

台灣之星副總經理朱曉辛表示，對於消費者來說，要能在「取得、申請、使用」3大部分滿足需求，才會願意使用，這次合作對於推展行動支付將會有很大的幫助。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，未來用戶只要是有NFC感應功能的Android手機，到電信門市更換支援NFC功能的sim卡後，就可以在手機上使用悠遊卡、搭乘大眾運輸、門禁通行、餐廳消費等服務。

金管會副主委鄭貞茂認為，行動支付發展必須結合資訊收集服務和金流，目前發展行動支付的時機已成熟，希望能在2020年將台灣電子支付比率提升至52％。

遠傳電信總經理李彬提到，以往發展行動支付最大的疑慮就是安全問題。林向愷表示，現在電信業者與悠遊卡公司合作建立共同平台，可以確保資訊流動安全。

亞洲．矽谷計畫執行中心法治長謝穎青補充，各家業者等於建立共同技術平台，不過用戶資料仍是在各家業者資料庫，所以並不會有資料從平台被盜用的問題。

不過由於iPhone系統屬於封閉系統，所以iPhone用戶並沒有辦法透過手機NFC功能使用悠遊卡。林向愷表示，正在與以色列廠商合作，開發iPhone版行動支付功能，iPhone用戶只能再等等了。

(工商)