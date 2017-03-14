不只悠遊卡 4月起高鐵也可感應一卡通聯名卡

最快4月起，除了悠遊卡聯名卡，高鐵自由座也可適用一卡通聯名卡，亦即須具備自動加值功能。去年交通部核定台灣高鐵公司建置多卡通系統，高鐵預計4月前完成多卡通平台建置，完成測試及各項準備後，一卡通聯名卡將同步適用感應進站，為軌道運輸系統可用多卡通拼上最後一塊拼圖。

高鐵現已開放民眾感應悠遊卡公司與各家銀行信用卡合作的聯名卡，才具備自動加值功能，並僅限搭乘自由座，民眾出站感應才扣款，票價為自由座全票金額，各家聯名卡又另有優惠。若卡片餘額不足，系統會以500元為倍數自動加值，舉例而言，餘額不足500元以下，將加值500元，不足500元至1000元之間，便自動加值1000元，未來一卡通聯名卡也擬比照悠遊卡付款方式。

高鐵公司表示，預計4月前完成多卡通平台建置，完成測試及各項準備後，一卡通聯名卡將同步適用感應進站，搭乘高鐵自由座。

目前台鐵、台北及高雄捷運是4卡通，可用悠遊卡、一卡通、HappyCash有錢卡（遠鑫卡）及iCash（愛金卡），桃園機場捷運則尚未開通iCash。高鐵可適用一卡通後，如同為軌道系統適用多卡通拼上最後一塊拼圖。

另台鐵規定，若電子票證餘額不足60元及65元以上，又未具備或未開啟自動加值功能，須於出站時找站務人員補足差額。前70公里以內以優惠價格（區間車價9折），70公里以上里程以原價計算，但普悠瑪、太魯閣及特定團體列車不能使用，否則須重新購票並加收50％車資。

(中時)