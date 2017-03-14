不只悠遊卡 4月起高鐵也可感應一卡通聯名卡
最快4月起，除了悠遊卡聯名卡，高鐵自由座也可適用一卡通聯名卡，亦即須具備自動加值功能。去年交通部核定台灣高鐵公司建置多卡通系統，高鐵預計4月前完成多卡通平台建置，完成測試及各項準備後，一卡通聯名卡將同步適用感應進站，為軌道運輸系統可用多卡通拼上最後一塊拼圖。
高鐵現已開放民眾感應悠遊卡公司與各家銀行信用卡合作的聯名卡，才具備自動加值功能，並僅限搭乘自由座，民眾出站感應才扣款，票價為自由座全票金額，各家聯名卡又另有優惠。若卡片餘額不足，系統會以500元為倍數自動加值，舉例而言，餘額不足500元以下，將加值500元，不足500元至1000元之間，便自動加值1000元，未來一卡通聯名卡也擬比照悠遊卡付款方式。
高鐵公司表示，預計4月前完成多卡通平台建置，完成測試及各項準備後，一卡通聯名卡將同步適用感應進站，搭乘高鐵自由座。
目前台鐵、台北及高雄捷運是4卡通，可用悠遊卡、一卡通、HappyCash有錢卡（遠鑫卡）及iCash（愛金卡），桃園機場捷運則尚未開通iCash。高鐵可適用一卡通後，如同為軌道系統適用多卡通拼上最後一塊拼圖。
另台鐵規定，若電子票證餘額不足60元及65元以上，又未具備或未開啟自動加值功能，須於出站時找站務人員補足差額。前70公里以內以優惠價格（區間車價9折），70公里以上里程以原價計算，但普悠瑪、太魯閣及特定團體列車不能使用，否則須重新購票並加收50％車資。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。