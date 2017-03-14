白色情人節 長榮女中白色巧克力蛋糕傳情

長榮女中餐科學生黃玉玟（右）親自烘焙一條心型白色巧克力蛋糕，獻給校長蔡玉敏（中）。（黃文博攝）

適逢西洋情人節，長榮女中14日在校園內舉辦「白色傳情，愛戀長女130」活動。（黃文博攝）

西洋情人節為告白的日子，而白色情人節則是回應的節日。長榮女中創立於130年前的白色情人節，學生14日以實際行動回應校方創校的心意，餐科學生特製白色巧克力蛋糕獻給學校，學聯會則扮王子、公主等發動巧克力傳情活動。

今年的白色情人節，適逢長榮女中130周年創校日，校方以感恩禮拜祝禱、詩歌吟唱等方式，對學生表達愛與祝福，學生則由餐科學生黃玉玟親手烘焙一心型的白色巧克力蛋糕，由第一屆的男學生親手獻給校長蔡玉敏。

長女的「白色傳情，愛戀長女130」活動，則由學聯會在校園內擴大傳情，接受全校師生的傳情「訂單」，並以宅配的方式，將心意親送給當事人，訂單上須指名收貨人的班級、姓名，學聯會則會幫忙準備傳情小禮物，禮物袋裏除了巧克力、糖果，還有餐科學生手工精製烘焙、印有130字樣的心型餅乾，130諧音為一直想你，非常應景也具有紀念意義。

為了這場活動，各科學生幾乎總動員，餐旅群科學生烘焙巧克力蛋糕及餅乾、多媒體科負責設計傳情卡片及活動DM、傳情天使由模特兒科學生扮演，其髮妝造型則由美容、時尚造型科學生操刀，迴響熱烈，報名相當踴躍，共接到了近300張傳情訂單，傳情內容有同學對同學的愛慕之情、同窗之情等。

(中時)