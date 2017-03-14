退休校長組藝文列車巡演偏鄉，3年280場

退休校長王麗芬和一群夥伴組成「藝啟芬享」列車，在六堆客家文化園區舉辦3周年藝文展演發表會，邀請10所偏鄉小學450名師生欣賞。（潘建志攝）

退休校長王麗芬和一群夥伴組成「藝啟芬享」列車，在六堆客家文化園區舉辦3周年藝文展演發表會，邀請10所偏鄉小學450名師生欣賞。（潘建志攝）

退休校長王麗芬和一群夥伴組成「藝啟芬享」列車，在六堆客家文化園區舉辦3周年藝文展演發表會，邀請10所偏鄉小學450名師生欣賞。（潘建志攝）

屏東退休校長王麗芬和一群喜愛文藝的夥伴，自籌經費組成「藝啟芬享」列車，3年來在南部偏鄉學校舉辦280場講座及音樂會，讓學生有機會欣賞高品質藝文表演。14日在六堆客家文化園區舉辦3周年藝文展演發表會，邀請10所偏鄉小學450名師生欣賞。

王麗芬最後一任校長是在屏東南州鄉溪北國小，當時她在學校每個月舉辦一場藝文講座，讓小朋友有機會親近藝術和音樂。3年前退休後決定繼續推廣，成立「藝啟芬享」列車巡回各偏鄉學校，不但走遍屏東縣33鄉鎮市，現也跨足外縣市。

目前合作的藝術家團體有7組，演出內容包括低音管、長笛、流行音樂、吉他、爵士鼓、多元舞蹈、踢踏舞。王麗芬說，她很喜歡音樂舞蹈，曾學過踢踏舞、肚皮舞、熱舞和琵琶，所以希望可以跟更多人分享，未來也計畫增加國樂演出。

藝文列車每周年都會舉辦發表會，今日在六堆園舉辦3周年發表會，從最北靠山的舊寮國小，到最南靠海的海濱國小都受邀參加。學生們拿門票對號入座，聆賞一場精彩的藝文饗宴，精心設計的節目讓師生們大開眼界。

王麗芬說，短短3年內能巡演這麼多場，全靠在幕後贊助經費、默默支持藝文教育的夥伴。雖然很辛苦，但看見孩子欣賞表演時專注的神情，聽到表演後孩子歡欣鼓舞的掌聲，一切都值得了。

(中時)