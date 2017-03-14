退休校長組藝文列車巡演偏鄉 3年280場
屏東退休校長王麗芬和一群喜愛文藝的夥伴，自籌經費組成「藝啟芬享」列車，3年來在南部偏鄉學校舉辦280場講座及音樂會，讓學生有機會欣賞高品質藝文表演。14日在六堆客家文化園區舉辦3周年藝文展演發表會，邀請10所偏鄉小學450名師生欣賞。
王麗芬最後一任校長是在屏東南州鄉溪北國小，當時她在學校每個月舉辦一場藝文講座，讓小朋友有機會親近藝術和音樂。3年前退休後決定繼續推廣，成立「藝啟芬享」列車巡回各偏鄉學校，不但走遍屏東縣33鄉鎮市，現也跨足外縣市。
目前合作的藝術家團體有7組，演出內容包括低音管、長笛、流行音樂、吉他、爵士鼓、多元舞蹈、踢踏舞。王麗芬說，她很喜歡音樂舞蹈，曾學過踢踏舞、肚皮舞、熱舞和琵琶，所以希望可以跟更多人分享，未來也計畫增加國樂演出。
藝文列車每周年都會舉辦發表會，今日在六堆園舉辦3周年發表會，從最北靠山的舊寮國小，到最南靠海的海濱國小都受邀參加。學生們拿門票對號入座，聆賞一場精彩的藝文饗宴，精心設計的節目讓師生們大開眼界。
王麗芬說，短短3年內能巡演這麼多場，全靠在幕後贊助經費、默默支持藝文教育的夥伴。雖然很辛苦，但看見孩子欣賞表演時專注的神情，聽到表演後孩子歡欣鼓舞的掌聲，一切都值得了。
(中時)
關鍵字：藝文列車、藝啟芬享、退休校長、3周年藝文展演發表會
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。