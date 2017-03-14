接送機車排整齊 北斗國中校門風景變美麗

北斗國中宣導家長的接送機車車頭要朝外，且要排整齊。(鐘武達攝)

北斗國中校門口的風景，因為家長的配合整齊排放機車而變美麗。(鐘武達攝)

北斗國中的學生站在第一線向家長宣導，有勇氣。(鐘武達攝)

彰化縣北斗國中為維護放學時間學生的安全與秩序，賣力宣導家長接送機車車頭朝外，且要停放整齊，歷經1個多月努力溝通，家長欣然配合與響應，連路過的民眾也都說，北中校門口的風景已經變美麗。

北斗國中校長李碧瑤說，農曆春節前網路曾經流傳1張「放學時家長接送機車整齊停放」的照片，引發熱烈迴響，該校也「見賢思齊」決定要響應，希望能就此改善北中以及附近北斗家商、北斗國小放學時段交通混亂的情形。

學校發起改善交通的運動，立即就就有學生自告奮勇願意擔任志工，他們挺身站在第一線向家長宣導「機車車頭朝外停放整齊，省時又安全」。學務主任江素杏說，但回想起宣導初期，部分家長認為麻煩、配合度低，一度讓孩子有點洩氣。

所幸，經過1個多月的宣導，「我們看到了奇蹟」，現在家長們大多了解這項措施是為了孩子的安全，不僅願意遵守規定，更會相互提醒「車頭要朝外喔」。

李碧瑤說，有了家長的全力配合，北中現在的放學時段交通不再打結，而且是順暢又安全，創造了親、師、生的3贏。

(中時)