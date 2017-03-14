台越消防聯合訓練 越籍幹部將經驗帶回越南

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台越消防聯合訓練，越籍消防幹部強調將把經驗帶回越南，成功跨出台越消防合作第一步。（陳世宗翻攝）

「台、越消防人員火災搶救初級班聯合訓練」為期兩周！由消防局豐原訓練中心與內政部消防署訓練中心辦理，第一周聯合演訓課程包含空氣呼吸器、水源供應、架梯操作、強制破壞入口、消防人員自救、火場人命救助等美式消防訓練套裝內容。越南消防員都表示，來台中所學都將帶回越南，作為未來裝備採購及訓練方式參考。

消防局指出，為響應中央新南向政策，台中市政府在亞洲台商總會協助下，與越南平陽省共同辦理「台、越消防人員火災搶救初級班聯合訓練」；共有越南平陽省中校副科長阮英俊等10位越籍消防人員、30位台中消防人員，共計40人參加，成功跨出台越消防合作第一步。

學員們第一周在豐原訓練中心共同參與基礎觀念課程，除理論講解，也落實操作；昨日起移師位於南投竹山的消防署訓練中心繼續第二周火災搶救訓練課程，應用所學在模擬情境中進行演練；完訓後，將獲頒學習證書。

消防局表示，為讓越南參訓人員有效吸收專業知識，在訓練進行前，已將教材翻譯成越南文，並採納台商協會委員建議，改採圓桌合菜用餐，增加台越消防人員相處、交談機會。

消防局說，經歷訓練期間的相互搭配、合作操演，台越消防人員縱使只能用簡單的中文、越文、英文溝通，仍培養出不錯的默契，期待完訓後，台、越雙方除專業知識技能交流，也能建立起如兄弟般之消防情誼。

針對台中市府消防局在各項細節安排的用心，越南學員也深表謝意，並期待未來有機會也能邀請台中消防人員前往平陽省作客。

(中時)