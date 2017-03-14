愛女被綁架？慈父險遭歹徒詐百萬
台中市56歲洪姓男子其24歲女兒在桃園工作，日前他接獲詐團指稱女兒在工作地點附近被綁架勒贖120萬元，愛女心切的洪父不疑有他，急著到銀行匯款時，邊走邊講電話巧遇水湳派出所的巡邏員警解圍，間接連繫到洪女平安無事，確認詐騙老梗，成功保住百萬積蓄。
警方指出，洪父在住家接獲未顯示號碼來電，對方口氣兇狠聲稱其女兒因侵占財務被擄走，恐嚇家屬必須付贖金120萬元才肯放人，否則「斷手斷腳」，因洪女在桃園機場免稅商店工作，平日忙碌無法接聽電話，洪父一時無法查證，又擔心女兒遭遇不測，情急之下先奔銀行匯款。
台中市警五分局水湳所巡佐吳明德、警員瓦力司‧比尤，巡邏時見洪男在銀行外講電話卻神色慌張，上前詢問，得知洪接獲陌生電話，說他的女兒被綁架需付贖金，直覺「又是詐騙手法！」，極力勸說，期間並透過管道聯繫洪女平安無事，洪男才露出笑容說，差點被騙，大罵詐團沒天良。
(中時)
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