擠走綾瀨遙！日男最想談戀愛女星 新垣結衣奪冠

新垣結衣擠走綾瀨遙，登日男最想談戀愛女星榜冠軍。（圖／取材自新垣結衣Instagram、本報系資料照片）

今天是日本的白色情人節，是女生送心儀男生白色巧克力或禮物的節日，日本網站《ORICON NEWS》每年都會舉辦女星票選排名，網站公布第10屆「最想跟她談戀愛的名女人排行榜」揭曉，新垣結衣擠下三連霸的綾瀨遙，登上冠軍寶座。

新垣結衣去年演出日劇《月薪嬌妻》聲勢大漲，她在劇中的人妻角色，被日本網友封為「國民女神」、「國民老婆」，她還成為人氣女演員，新垣結衣更一舉拿下今年日男最想談戀愛女星榜冠軍。

「國民女神」綾瀨遙則是位居第二，無緣4連霸，第3至10位分別是有村架純、石原聰美、深田恭子、廣瀨鈴、北川景子、桐谷美玲、長澤雅美、白石麻衣。

(中時電子報)