簽證過期 大馬將驅逐50名北韓勞工

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大馬副首相阿末扎希今天說，馬來西亞將把50名簽證過期的北韓公民驅逐出境。這是北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭刺殺後，馬國在北韓公民離境禁令上明顯的例外。

法新社報導，金正男上個月在大馬遭VX神經毒劑毒殺，引發吉隆坡和平壤當局的激烈對峙，不但相互驅逐對方大使，並拒絕讓彼此公民離境。

不過阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）今天告訴記者，雖然有禁止北韓民眾離境的禁令，但50名在婆羅洲島（Borneo）沙勞越州（Sarawak）工作的北韓公民仍將被驅逐出境。沙勞越州蘊藏豐富煤礦，當地礦場經常雇用外國勞工。

他說：「我們將把在沙勞越州工作而（工作）簽證過期並逾期居留的北韓勞工遣返平壤。」

「他們很快就會被驅逐出境。」

他並未說明馬國當局在祭出北韓公民離境禁令的情況下，為何作出這項決定。平壤當局上週禁止大馬公民離開北韓後，吉隆坡採取這項以牙還牙的措施。（譯者：中央社周慧盈）1060314

(中央社)