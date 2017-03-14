印尼社媒政治學 政治明星拚人氣戰場

印尼政治人物愛用社群網站累積人氣。從印尼總統佐科威的親民影片、雅加達省長候選人鍾萬學下鄉視察直播，社群網站已成為印尼政治人物拚人氣的新戰場。

印尼最擅長使用社群網站的政治人物首推總統佐科威。佐科威上任以來最讓民眾稱道的是他樸實、親民的作風，他擅長透過社群媒體與民眾互動，表達心情。

最常見的影片題材不是政經大哉問或是複雜政策，而是他在日常生活中的點滴記錄，如同一般家庭裡的長者，分享生活中的平凡心情。

例如印尼網路上日前瘋傳一支佐科威調侃小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）新髮型像是椰子殼的影片。影片中父子兩人親密互動，互相調侃，也讓網友見識到佐科威家居生活、為人父慈藹的一面。

另一段造成網路瘋傳的影片中，佐科威捲起衣袖，和卡桑「壓手把」比腕力。雖然佐科威力氣不如兒子，但仍奮戰不懈到底，並且不忘教育兒子「強者要有極大耐性和遵守信仰」。

他日前前往茂物當地一家由幾名年輕人創業的平價理髮店理髮，藉由親身消費，鼓勵年輕人創業的影片也廣受好評。

佐科威昨天上傳一支他與總統行宮羊群互動的影片，影片中，他喜迎新生小羊，認為這是神的恩賜，也代表對未來的樂觀希望。網友紛紛大讚佐科威帶來正能量。

不只佐科威，力拼連任的雅加達華裔省長鍾萬學也善用社群媒體的力量，經常在「blusukan」（印尼方言，親自到各地視察）時，直播影片傳上臉書。

鍾萬學近日前往容易淹水的東雅加達嘉丁賈拉（Jatinegara）視察，他輕裝簡從，也沒有引領大批媒體採訪，而是透過臉書直播的方式，讓廣大民眾看到他與基層老百姓間的真實互動。

即使面對宗教褻瀆案官司纏身，鍾萬學在出庭應訊前與在家鄉的媽媽通話，媽媽鼓勵他要堅定信仰，不要害怕。這段母子通話的影片經上傳社群媒體後，也讓許多網友按讚，表示很感動。

此外，將和鍾萬學進入雅加達省長第二輪投票的前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）也深黯社群媒體的重要性。他在自己的臉書上傳許多參加不同族群活動的影片、照片，強調印尼建國精神「求同存異」的多元包容。

阿尼斯也把他與年輕族群和基層民眾互動、打成一片的影片上傳臉書等社群媒體，希望藉此獲得更多選民的了解與認同。1060314

(中央社)