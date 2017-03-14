媒體觀察基金會 反對反滲透法
執政黨立委擬提出訂定「反滲透法」以規範網路流傳假新聞，台灣媒體觀察教育基金會發表聲明反對，認為應正本清源，健全媒體環境，而不應該貿然立法，限縮言論自由。
除了反對制定「反滲透法」外，媒體觀察教育基金會也強烈譴責這種壓制言論自由的作法。
媒體觀察教育基金會指出，防範「假新聞」是當代難題，但若動輒針對媒體言論抬出專法管制，不慎就會嚴重戕害民主政治。憲法已強調禁止事前檢閱之原則，若逕立專法，豈不讓威權復辟？傷害過去前人努力爭取而來的民主成果。
因此媒體觀察教育基金會提出三點要求，首先是「反對惡法，拒絕民主倒退」，並以日本在2014年時，也以資訊以及國家安全為由制定「特定秘密保護法」為例，不僅引發新聞界對於新聞自由疑慮外，更引發公民社會強烈反彈。
其次，媒體觀察教育基金會要求「正本清源，推動媒素教育」。台灣從解嚴後經歷兩次政黨輪替與學運，早已日趨成熟，而此時缺乏的正是媒體素養教育，而此也才是正本清源。
最後，媒體觀察教育基金會強調「自律他律，應檢討與強化」。假新聞的產生主要是因為媒體競爭問題而產生，因此，應要責成國家通訊傳播委員會等相關部會檢討與健全現今自律機制，以及政府應拋磚引玉鼓勵民間的他律齊頭並進，並非昧於事情本質貿然立法，如此踐踏台灣民主。1060314
(中央社)
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