考試院年改法案過半條文保留 16日再審
考試院今天再度召開全院審查會審查公務人員退休撫卹法草案，87條條文全數討論完畢，但有高達44條具爭議性的條文保留，包括調整18%優存與所得替代率等，留待16日會議再審。
考試院下午召開第3次公務人員退休撫卹法草案全院審查會，由考試院副院長李逸洋主持；接續上次審查會結果，從42條條文開始審查，經過5個多小時討論，87條條文全數審完。
加計第2次審查會結果，公務人員退休撫卹法草案有30條條文依照銓敘部版本通過，保留44條，13條做文字修正後通過。
考試院表示，保留條文留待16、17日審查會討論，會請銓敘部儘速提供相關精算數據，供考試委員審查參考，以便盡速通過，送立法院審議。
審查會通過的條文包括，退撫基金定期財務精算，由退撫基金管理機關就退撫基金收支、管理與運用情形，每3年精算1次，每次至少精算50年。
不過，較具爭議的退休所得最低保障金額，草案以兩案併陳方式呈現，甲案為軍公教年終慰問金發給基準新台幣2萬5000元，乙案為委任第一職等本俸最高級加專業加給合計數額3萬2160元，該條文遭保留。
退撫基金提撥費率法定上限提高至18%；延後月退休金起支年齡至65歲，並搭配展期及減額規定。兩項條文均保留。
支領月退休金者，至遲分6年逐步全面廢除優惠存款制度，以及法公布施行前已退休人員，其新退休所得替代率自法公布施行之日起，逐年自75%調降至60%（任職年資35年）等條文也都保留。1060314
(中央社)
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