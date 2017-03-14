清朝買官收據長這樣 還包直升最高學府

中國大陸湖北省宜昌市長陽土家族自治縣一名趙姓男子，日前在家中發現一張清朝宣統元年的「買官收據」，他的祖先透過捐款獲得進入清朝最高學府國子監讀書的資格，再由此步入仕途。

中新網引述趙先生表示，這張「買官收據」是他在整理家譜時意外發現。經測量，該收執長58公分，寬28公分，質地為棉紙，正上方有「正實收」三個大字。內中文字排列整齊，清晰易辨，詳細記載了他的祖先趙文菴捐款湖北災區的緣由、銀兩等內容。

收據記載，光緒三十二年七月，湖北多地遭受水災，災民缺衣少糧。湖北籌辦賑捐總局「按照四川、山東、湖南等省開辦賑捐所有虛銜」，接受了趙文菴捐出的「白銀四十三兩二錢」。落款時間為宣統元年十月初八，由河南候補道黃勸辦所發。

報導表示，收據分為存根和正頁，且蓋了騎縫印，上面註明了買者籍貫及曾祖父、祖父、父親三代的姓名。根據其中的內容，趙文菴時年28歲，他以秀才捐監生，獲得進入清朝最高學府國子監讀書的資格，再由此步入仕途。

國子監是中國隋代以後古代教育體系中最高學府，明清兩代的讀書人必須透過考試選拔才能取得「監生」等身分進入國子監讀書。監生出國子監之後，有任官的資格。

報導引述中共長陽縣檔案館紀委書記覃幹表示，清朝中後期，由於戰爭不斷，內外交困，清政府財政空虛，買官賣官被當作增加財政收入的一個重要手段。至光緒、宣統年間，清政府為了「薄利多銷」，甚至將官位打折出售，進行監生等頭銜買賣。

覃幹表示，因為清末買官的人很多，為避免有些官員中飽私囊，清政府統一印製了收據，將有關規定和所捐銀兩數量寫上，這個「買官收據」就被稱為「正實收」，對了解當時的歷史，特別是研究當時的吏制有其重要的價值。1060314

(中央社)