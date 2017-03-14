逢甲校園就業博覽會 推出海外職缺
迎接即將來臨的畢業季，逢甲大學今、明兩天舉辦「中區校園海外內就業媒合雙博覽會」，近200家企業提供上萬個職缺，吸引許多學生現場與企業對談、了解產業脈動，特別的是，今年更首度開放國外職缺，盼響應政府南向政策。而國立中興大學也將於18日舉辦就博會。
逢甲大學指出，今年校園徵才博覽會共有精密機械業、製造業、建築營造業、電子科技業、資訊服務業、金融服務業、服務流通業及人力資源等各產業參加，號稱中部最大，吸引許多準畢業生先來卡位，場面熱鬧。
校方強調，除國內知名企業都釋出職缺，因應新一波變動浪潮，僑務發展委員會聚焦東協市場，也提供僑生或想赴東南亞工作的學生就業媒合平台，像是寶成工業、遊戲軟體系統開發商中佑資訊有限公司皆釋出印尼、菲律賓或越南等海外職缺。
此外，中興大學也將於18日於惠蓀堂舉辦就博會，預計將有56家廠商、近7000個就業機會，包括聯華電子、台積電、大立光電、友達光電、矽品、永豐銀、永信藥品等知名廠商都將現場招攬人才。
(中時)
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