與植物人丈夫共舞 歡度白色情人節

唐蓮花牽起潘軍任的手，在白色情人節當天共創屬於2人愛的回憶。（林和生攝）

唐蓮花在潘軍任的耳邊承諾，會照顧他一輩子。（林和生攝）

「照顧一生的承諾由我來做」，從印尼嫁來台灣6年的唐蓮花，以為此生能夠幸福美滿，無奈丈夫去年遇上一場車禍，從此成為植物人，曾經他說過，無論如何都將照顧妻子一輩子，但這誓言對象轉換，由女方扛下這艱難的生活重擔。

這場異國婚姻經由介紹促成，唐蓮花6年前嫁來台灣，談起丈夫潘軍任，臉上仍難掩驕傲，她說，對方雖然稱不上一個浪漫的人，但對家人務實且負責，每年情人節，都會約她出門吃飯，更許下照顧她一輩子的承諾，讓初來異地的小女子更顯踏實。

結婚第一年就有個寶貝女兒，2人租了塊農地、種植芒果，勉強賺得三餐溫飽，但去年一場車禍，潘軍任頭部遭到重擊，住院期間家人選擇拔管放棄治療，但他展現強烈求生意志，仍能自主呼吸，最後決定返家照養，展開另一段生活。

近日潘軍任入住屏東創世基金會，由蓮花擔任清潔工擔起家計，每逢假日，她都搭車到院陪伴，不論風雨，只想讓對方知道，「他一直都在心裡，不曾走開」。

白色情人節當天，創世志工為兩人辦了一場別開生面的舞會，背景音樂一下，就看到蓮花牽起軍任的手，隨著節奏擺動，透過彼此眼神交流、緊扣的十指，女生輕輕靠近他的耳邊說，「我跟孩子會等你康復」。志工看著也不禁紅了眼眶。

(中時)