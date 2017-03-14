失智者福音 聯合醫院松德院區周五早上看診

台北市立聯合醫院松德院區自今年3月起，每周五早上（第17診）提供記憶整合門診的服務，看診時間為早上9時至中午12時，除神經內科失智症專科醫師看診外，必要時可照會精神科醫師、臨床心理師、社會工作師、個管師等看診，針對病人或家屬的需求提供協助。

李伯伯在五年前被診斷為阿茲海默失智症，長期使用阿茲海默的藥物。李伯伯的妻子在三年前因血管性失智症臥床而感染肺炎一度病危插管，最後宣告不治病逝。李伯伯自喪偶之痛後，不僅記性退化更為嚴重，生活上也逐漸仰賴他人。李伯伯的三個孩子，其中兩個在美國工作，目前住在最小的女兒李小英家中，最近一個月小英發現，伯伯常出現被偷妄想，並且隨地大小便，半夜出門遊走，昨日小英在加班時接到警察的電話，告知伯伯疑似迷路被好心人送到警局，請她趕緊接回照顧…。近幾個月來小英感到身心俱疲，快要承受不住了。

臺北市立聯合醫院松德院區神經內科主治醫師范齡勻說，失智症是一種神經退化性疾病，病人因腦部退化而導致生活自理的能力逐漸喪失。因此，這是病人與家屬必須與之長期抗戰的一種疾病。

Donepezil是一種在阿滋海默失智症初期及中期用以減緩認知退化的藥物，因健保規定，每年必須接受認知測驗，符合條件者方能申請使用。在失智症中期，病人的認知功能因尚未完全退化，可以參加日間養護機構以及職能活動以維持大腦活性；到中期某些失智症病人會出現令家屬最頭痛的精神行為症狀（例如妄想症、遊走等等），往往需要住進急性病房接受藥物治療，同時也提供家屬喘息的時間。

然而，隨著疾病進展，病人會逐漸喪失生活自理能力（例如洗澡、更衣等等），可能需仰賴第三人的24小時照護，此時可以透過失智症的診斷申請外籍看護工，以減輕照顧負擔。倘若家屬打算讓病人住進24小時養護機構，也可以申請身心障礙手冊，以減免部分費用。到了疾病末期，家屬會面臨病人因吞嚥困難的營養問題、臥床造成反覆感染以及種種醫療決策（例如鼻胃管的放置適不適當？是否要預立醫囑？等等）的決定。

記憶整合門診則對失智症病人及家屬提供更全面的諮詢及服務，例如：社會工作師提供區域養護機構的轉介服務、社會福利、監護宣告、預立醫囑之諮詢；臨床心理師實行認知測驗以加速失智症藥物、身心障礙手冊及外籍看護工的申請。此外，因松德院區設有失智症急性病房，對於精神症狀嚴重的失智症病人也能透過記憶整合門診立即收治。

(中時)