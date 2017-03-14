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高雄駁二動物派對展 即日起熱鬧登場

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高雄駁二動物派對展熱鬧登場
高雄駁二當代館「動物派對」展裡的鴨蓋「烤鴨餅皮」作品。（李義攝）
高雄駁二動物派對展熱鬧登場
高雄駁二當代館「動物派對」展，柵欄體驗區讓民眾反思動物園或馬戲團中的動物如何被觀看及被豢養等課題。（李義攝）
高雄駁二動物派對展熱鬧登場
高雄駁二當代館「動物派對」展，結合「玩沙區」，小朋友歡樂地玩沙也成為作品的一部分。（李義攝）

豬吃「焢肉」？羊在「數羊」？這是什麼樣的場景！高雄駁二當代館「動物派對」展，10位藝術家透過類似動物園的設計，引領觀眾省思探討，動物保育、生態保育、動物與人類的共生之道的嚴肅課題。

文化局長尹立表示，駁二藝術特區「當代館」的策展概念強調的是如何將當代藝術帶入民眾日常生活，拉近民眾與當代藝術的距離。「動物派對」就是希望以「動物園」這樣一個可以吸引親子闔家觀賞的主題，將目前面臨到的動物保育及社會現象等議題帶入展覽中。

參與的藝術家如同動物園裡的「飼育員」，展出作品即是他們飼育出的「動物」，看著這些動物們，同時思考一些我們必須面對的嚴肅課題，進一步探討。

例如藝術家劉哲榮以動物擬人化方式探討當代生活中所面臨的課題，參展作品《Next One》以豬在吃「焢肉」的造型，象徵飽餐一頓是動物存在的基本價值，但是在生活的現狀下似乎也成為人所面臨的潛在危機，弱肉強食的殘酷來強化自我的本能，但當我們在消費的同時，或許我們也有可能就是「下一位」被消費的對象。

長期關注動物保育、擅長以瓦楞紙進行創作的藝術家鍾凱翔，系列作品以「人身獸首」為造型，近似真人比例，以懸吊的方式展示，擬人化的肌肉線條，雖是瓦楞紙材質卻肌理分明，讓民眾可以深刻體會到猶如遭受虐待的痛苦，同時，也象徵人類的貪念，自以為扮演神的角色任意剝奪動物的生命。

官孟玄的作品是結合小丑互動區及柵欄體驗區，讓民眾反思動物園或馬戲團中的動物如何被觀看及被豢養等課題。

黃建樺這次首次呈現全新的展示手法，將作品《編碼者-曲線的秘密2.0》結合「玩沙區」，小朋友歡樂地玩沙也成為作品的一部分，遊樂園裡充滿的快樂笑聲象徵著作品中的大象，依舊可以正向樂觀的面對挑戰。

參展藝術家有王鼎元、吳嘉綺、巫宇庭、官孟玄、邱君婷、陳凱智、郭家宏、黃建樺、劉哲榮、鍾凱翔等10人。

即日起至5月14日在駁二大勇C5倉庫展出，展覽期間規畫一系列「動物派對限定活動」，如「餵食秀－策展人導覽」、假日定時導覽等，兒童節期間更有集章兌換好禮活動，此外為吸引更多不同族群民眾觀展，特別推出多項優惠，詳情請上駁二官網查詢。

(中時)

關鍵字：動物高雄駁二藝術家
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