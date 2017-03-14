高雄駁二動物派對展 即日起熱鬧登場
豬吃「焢肉」？羊在「數羊」？這是什麼樣的場景！高雄駁二當代館「動物派對」展，10位藝術家透過類似動物園的設計，引領觀眾省思探討，動物保育、生態保育、動物與人類的共生之道的嚴肅課題。
文化局長尹立表示，駁二藝術特區「當代館」的策展概念強調的是如何將當代藝術帶入民眾日常生活，拉近民眾與當代藝術的距離。「動物派對」就是希望以「動物園」這樣一個可以吸引親子闔家觀賞的主題，將目前面臨到的動物保育及社會現象等議題帶入展覽中。
參與的藝術家如同動物園裡的「飼育員」，展出作品即是他們飼育出的「動物」，看著這些動物們，同時思考一些我們必須面對的嚴肅課題，進一步探討。
例如藝術家劉哲榮以動物擬人化方式探討當代生活中所面臨的課題，參展作品《Next One》以豬在吃「焢肉」的造型，象徵飽餐一頓是動物存在的基本價值，但是在生活的現狀下似乎也成為人所面臨的潛在危機，弱肉強食的殘酷來強化自我的本能，但當我們在消費的同時，或許我們也有可能就是「下一位」被消費的對象。
長期關注動物保育、擅長以瓦楞紙進行創作的藝術家鍾凱翔，系列作品以「人身獸首」為造型，近似真人比例，以懸吊的方式展示，擬人化的肌肉線條，雖是瓦楞紙材質卻肌理分明，讓民眾可以深刻體會到猶如遭受虐待的痛苦，同時，也象徵人類的貪念，自以為扮演神的角色任意剝奪動物的生命。
官孟玄的作品是結合小丑互動區及柵欄體驗區，讓民眾反思動物園或馬戲團中的動物如何被觀看及被豢養等課題。
黃建樺這次首次呈現全新的展示手法，將作品《編碼者-曲線的秘密2.0》結合「玩沙區」，小朋友歡樂地玩沙也成為作品的一部分，遊樂園裡充滿的快樂笑聲象徵著作品中的大象，依舊可以正向樂觀的面對挑戰。
參展藝術家有王鼎元、吳嘉綺、巫宇庭、官孟玄、邱君婷、陳凱智、郭家宏、黃建樺、劉哲榮、鍾凱翔等10人。
即日起至5月14日在駁二大勇C5倉庫展出，展覽期間規畫一系列「動物派對限定活動」，如「餵食秀－策展人導覽」、假日定時導覽等，兒童節期間更有集章兌換好禮活動，此外為吸引更多不同族群民眾觀展，特別推出多項優惠，詳情請上駁二官網查詢。
(中時)
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