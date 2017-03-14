產後7個月 梅根福克斯拍內衣廣告奶膨0贅肉！
以《變形金剛》系列電影走紅的女星梅根福克斯，長得既甜美又性感，是許多粉絲心目中的完美女神，然她已經死會，2010年和影集《飛越比佛利》男星布萊恩奧斯汀，去年8月生下了第三胎，也修補了原本破裂的婚姻關係，而產後她積極謀求復出，近來接下的代言工作，拍攝成功出爐，模樣讓人驚呆了！
梅根福克斯距離產下第三胎僅7個月時間，產後即積極鍛鍊身材，短短時間內已恢復曼妙曲線，成果不容質疑，因她接下一個對外型極度要求的工作，便是成為美國內衣品牌「Fredericks of Hollywood」全球代言人，拍攝平面與動態廣告，完全騙不了人。
內衣廣告由Ellen Von Unwerth操刀，以華麗好萊塢為背景，梅根以獵艷紅唇煙燻妝入鏡，換穿黑色皮馬甲絲襪裝、桃紫色吊襪帶丁字褲套裝及亮藍色性感內衣，洶湧雙峰與蜜桃翹臀皆見客，絲毫看不出已是地方媽媽的痕跡，身材不輸少女時期，相當魅惑性感，而她也大展時尚品味，為該品牌設計一系列商品，預計聖誕跨年旺季推出！
(中時電子報)
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