免費！二尖瓣膜治療方式之大哉問 2017年03月14日 16:45 中時電子報 李盛雯 小字型 中字型 大字型 . 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line (達志) 免費健康講座來了，這次主講二尖瓣膜治療方式，專業醫師，現場提問，請事先報名。講師：振興醫院心臟加護中心陳怡誠醫師時間：3月31日(五) 18:00~20:00地點：文化大學大夏館B1國際會議廳(台北市大安區建國南路二段231號)報名專線：28264400轉3479免費講座，有興趣的民眾請事先報名，現場有血壓測量及心臟病健康防治衛教。(中時電子報) 關鍵字：二尖瓣 . 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：瘦肉精實驗報告 農委會退回動科所重做 上一則：失智者福音 聯合醫院松德院區周五早上看診 相關新聞 台商兩岸三地上市講座 14日開講 文字 中投考區106年國中教育會考 3月16日至18日報名 文字 中時368健康講座 健康秘訣不藏私 圖片 中時368健康講座 林欣榮暢談 定期健檢保健康 圖片 國中會考 16~18日報名 文字