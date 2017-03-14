免費！二尖瓣膜治療方式之大哉問

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(達志)

免費健康講座來了，這次主講二尖瓣膜治療方式，專業醫師，現場提問，請事先報名。

講師：振興醫院心臟加護中心陳怡誠醫師

時間：3月31日(五) 18:00~20:00

地點：文化大學大夏館B1國際會議廳(台北市大安區建國南路二段231號)

報名專線：28264400轉3479

免費講座，有興趣的民眾請事先報名，現場有血壓測量及心臟病健康防治衛教。

(中時電子報)