色運將性侵韓女 消失的50分鐘在看A片自慰

39歲小黃運將詹侑儒，今年1月涉嫌將安眠藥混入飲料，趁韓女昏睡之際，猥褻、性侵兩人。士林地檢署依強制性交、毒品等罪起訴，具體求刑15年。士林地院今開準備程序，辯護律師周武榮表示，檢察官起訴有誤，詹坦承猥褻，但沒有指姦，而韓女內褲、衣服的精液反應，是詹自慰後，手上沾滿精液，猥褻時，沾在女子內褲上，且被害女子的陰道沒有驗出有精液。

周表示詹希望能夠與被害女子和解，但告訴代理人張衞航說，被害人不願和解，希望法院加速審理、從重量刑。

辯護律師周武榮表示，詹1月12日確實以針筒注射安眠藥到乳酸飲料，不知道是毒品，坦承迷昏2名韓國女子，將車子開往案發地50分鐘，但這段時間，他在車上看A片、自慰，並沒有性侵被害人，結束後用手觸摸其中1名女子，沾滿精液的手指導致韓女的衣服、內褲褲底內層有精液跡體。

周表示，詹所駕駛的計程車後座狹窄，行李箱改裝成放輪椅空間，並沒有足夠的空間性侵被害韓女。

(中時)