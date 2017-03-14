瘦肉精實驗報告 農委會退回動科所重做
關於美豬開放進口的議題，瘦肉精萊克多巴胺對豬隻行為有何影響，農委會先前有進行一份研究評估，但研究的豬隻竟是以黑豬為主，而非國人常吃的白豬，也沒有未食用瘦肉精的豬隻當對照組，農委會高層認為研究方法缺乏科學性，報告已退回重做。
前農委會主委曹啟鴻曾在立院爆料，指農委會針對瘦肉精萊克多巴胺有一份研究評估計畫，實驗也早在今年初就已完成。
據了解，此次研究評估內容後續遭到許多批評，認為研究方法有問題，包括實驗的豬隻數量太少，而且品種主要用黑豬，但台人常吃的其實是白豬，明顯不符合國內現況。藥物控制也有缺失，沒有正常飼養、未食用含萊劑添加物飼料的豬隻作為對照組。
就有農委會高層看完研究評估內容後批評，實驗缺發科學性，不可信任，擔心任意公布恐招致反彈，因此送回給動科所，要求重新擬定研究方法及實驗架構。
農委會副主委陳吉仲表示，農委會確實有委託動科所針對瘦肉精萊克多巴胺對豬隻行為的影響進行研究評估，此份報告未來可做為對內溝通或對外談判的依據，檢視研究初步結果後發現，研究方法部分並不完整，進而影響到實驗結果，因此已在農曆年前退回給動科所重新調整，最後報告結果何時會出爐「沒有時間表」。
陳吉仲指出，但是研究方法需要調整的具體細節為何，他不便證實，但他同時強調，一旦更完整的報告結果出爐，一定會對外公布。
本報昨日報導，嘉義縣長張花冠1月參加「川普上任祝賀團」訪美，與美官員談話時脫口而出，美豬衝擊，「嘉義豬農已經準備好了，相信其他綠營執政的縣市也是。」重新引起外界對美豬議題的關注。
陳吉仲表示，尊重地方首長各別的發言，但政策目前沒有要做調整。
(中時)
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