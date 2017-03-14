WBC》關鍵5因素 造就多明尼加成不敗之師

逆轉擊敗美國，多明尼加全隊嗨翻。(美聯社)

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上屆經典賽起，多明尼加只要出賽就是勝利保證，本屆至今一樣不例外！他們雖然在預賽接連面對美國跟哥倫比亞，都差點敗下陣來，不過最後還是技高一籌勝出，以全勝之姿挺進第二輪複賽，為何這支球隊如此難擊破？美媒提出5個關鍵因素。

大聯盟記者羅傑斯(Phil Rogers)認為，第一個關鍵就是殺傷力十足的打線。不乏棒球奇才的多國，歷屆打線都極其豪華，此次不僅除坎諾(Robinson Cano)領軍的冠軍陣容，還多了曼尼馬恰多(Manny Machado)等新血助拳，火力更是不在話下，讓美國隊教練唐涅爾里(Rich Donnelly)看陣容打趣說，「隨便高興怎麼調整都行。」

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打線亮眼，接著就是多國不容小覷的投手戰力。先發輪值有資深的沃奎茲(Edinson Volquez)、威利帕歐塔(Wily Peralta)，還有年輕的馬丁尼茲(Carlos Martinez)等新秀竄出，牛棚又有貝騰塞斯(Dellin Betances)、法米利亞(Jeurys Familia)等人組成的鐵牛陣，個個都是叫得出名號的大聯盟戰將。

不僅陣容豪華，羅傑斯直言多國球員看待比賽的態度，更是重要的一環，「拿37歲的老將貝爾崔(Carlos Beltre)來說，他明白自己只能打指定打擊，但仍拚得宛如第一天春訓的菜鳥。」上下齊心投入比賽，為回應場邊聲勢浩大的死忠球迷而戰，打造出多明尼加的獨特球風，讓他們成為經典賽最可怕的常勝軍團。

(中時電子報)