WBC》關鍵5因素 造就多明尼加成不敗之師
上屆經典賽起，多明尼加只要出賽就是勝利保證，本屆至今一樣不例外！他們雖然在預賽接連面對美國跟哥倫比亞，都差點敗下陣來，不過最後還是技高一籌勝出，以全勝之姿挺進第二輪複賽，為何這支球隊如此難擊破？美媒提出5個關鍵因素。
大聯盟記者羅傑斯(Phil Rogers)認為，第一個關鍵就是殺傷力十足的打線。不乏棒球奇才的多國，歷屆打線都極其豪華，此次不僅除坎諾(Robinson Cano)領軍的冠軍陣容，還多了曼尼馬恰多(Manny Machado)等新血助拳，火力更是不在話下，讓美國隊教練唐涅爾里(Rich Donnelly)看陣容打趣說，「隨便高興怎麼調整都行。」
打線亮眼，接著就是多國不容小覷的投手戰力。先發輪值有資深的沃奎茲(Edinson Volquez)、威利帕歐塔(Wily Peralta)，還有年輕的馬丁尼茲(Carlos Martinez)等新秀竄出，牛棚又有貝騰塞斯(Dellin Betances)、法米利亞(Jeurys Familia)等人組成的鐵牛陣，個個都是叫得出名號的大聯盟戰將。
不僅陣容豪華，羅傑斯直言多國球員看待比賽的態度，更是重要的一環，「拿37歲的老將貝爾崔(Carlos Beltre)來說，他明白自己只能打指定打擊，但仍拚得宛如第一天春訓的菜鳥。」上下齊心投入比賽，為回應場邊聲勢浩大的死忠球迷而戰，打造出多明尼加的獨特球風，讓他們成為經典賽最可怕的常勝軍團。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。