台灣環境差 5成年輕博士想出走海外
因看不見就業希望，台灣有多達33％的博士有意願出走海外，追求更好的工作機會及工作待遇，此趨勢依年齡層越年輕也越明顯，35歲以下的年輕博士，竟超過50％有出走意願。學界建議，台灣不能只在乎外籍專業人才流入，應多鼓勵自家博士回流。
國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心今日公布國內博士的跨國流動意願問卷調查結果，在5196份有效問卷中，未來5年內有意願離開台灣前往海外工作的博士多達1711人，比率高達33％，再仔細分析年齡層後發現，越年輕的博士越想出國，年齡在40歲者，有出國意願的比率超過40％，而未滿35歲者，有意願出國的比率高達50.2％，超過一半。
國研院指出，博士有意願前往海外工作的主要原因可略分為被動因素及主動因素兩方面，被動前往海外就業的原因則以「國內就業環境不理想」與「海外高薪與優渥條件挖角」2項為主。主動前往海外就業的原因則以「看好全球化趨勢，成為國際化人才」、「個人生涯規劃，嚮往海外工作」、「獲取更多工作技能與經驗」等3項為主。
國研院科政中心助理研究員李國安表示，博士在台灣就業行情較冷，大多數博士都是投入學研界為主，但學研界目前已經達到飽和的狀態，一般產業界又對博士的接受度不高，較少聘用博士。此外，海外對博士的薪資待遇行情較好，光是對岸的博士薪資待遇大概竟比我國高了20％，成了博士出走海外的誘因。
國研院指出，有意願前往海外工作的博士中，其實有高達77％的人未來有意願回國服務。
李國安表示，博士有高度意願回國，台灣應有相關配套，提供高階專業人才工作、展現自我專長的舞台，台灣目前主要是鼓勵外籍的專業人才流入，但其實應該把我國博士在外歷練後回台，同樣視為專業人才流入的一環，多把資源分享出來給自己人。
(中時)
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